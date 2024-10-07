В финал конкурса самых красивых офисных сотрудниц мира вышла екатеринбурженка

Алена Арефьева из Екатеринбурга вышла в финал «Мисс Офис»

08 октября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Алена Арефьева попала в топ-30 лучших офисных сотрудниц Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Стали известны имена девушек, которые вышли в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Наряду с участницами из Франции, ОАЭ, Швейцарии, Сербии в топ попала екатеринбурженка Алена Арефьева. «Перед вами 30 офисных красавиц, которые успешно преодолели один из сложнейших этапов конкурса — интернет-голосование. Именно им выпал шанс побороться за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей», — сообщают организаторы. Сама Алена написала пост со словами благодарности. «Урааа! Благодарю всех, кто принимал активное участие, вы моя главная победа», — сказала девушка. Две другие участницы из Екатеринбурга — инженер-проектировщик из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко — в финал не прошли. На конкурс «Мисс Офис» в этом году было подано 3 000 анкет, до интернет-голосования допустили 120 участниц, а в финале остались 30. Итоги подведут в Москве, а в состав жюри войдут известные политики, общественные деятели, актеры, музыканты, дизайнеры, спортсмены, блогеры, лидеры мнений и руководители крупных компаний. 29-летняя Алена Арефьева работает в компании, которая занимается поставками медицинской техники и оборудования. Также участница развивает свой проект в сфере подбора промо-персонала для выставок и других мероприятий. Что еще известно о претендентке на звание самой красивой офисной сотрудницы мира — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны имена девушек, которые вышли в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Наряду с участницами из Франции, ОАЭ, Швейцарии, Сербии в топ попала екатеринбурженка Алена Арефьева. «Перед вами 30 офисных красавиц, которые успешно преодолели один из сложнейших этапов конкурса — интернет-голосование. Именно им выпал шанс побороться за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей», — сообщают организаторы. Сама Алена написала пост со словами благодарности. «Урааа! Благодарю всех, кто принимал активное участие, вы моя главная победа», — сказала девушка. Две другие участницы из Екатеринбурга — инженер-проектировщик из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко — в финал не прошли. На конкурс «Мисс Офис» в этом году было подано 3 000 анкет, до интернет-голосования допустили 120 участниц, а в финале остались 30. Итоги подведут в Москве, а в состав жюри войдут известные политики, общественные деятели, актеры, музыканты, дизайнеры, спортсмены, блогеры, лидеры мнений и руководители крупных компаний. 29-летняя Алена Арефьева работает в компании, которая занимается поставками медицинской техники и оборудования. Также участница развивает свой проект в сфере подбора промо-персонала для выставок и других мероприятий. Что еще известно о претендентке на звание самой красивой офисной сотрудницы мира — в материале URA.RU.