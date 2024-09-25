Екатеринбурженка вошла в топ самых красивых офисных сотрудниц мира. Фото

Алена Арефьева из Екатеринбурга вошла в топ-10 интернет-голосования «Мисс Офис»

26 сентября 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Алене Арефьевой 29 лет, она работает экономистом и обожает путешествовать по миру Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Ведущий экономист из Екатеринбурга Алена Арефьева вошла в десятку лидеров интернет-голосования «Мисс Офис — 2024». Об этом сообщили организаторы международного конкурса красоты. «Эти полуфиналистки набрали наибольшее количество голосов в течение недели. Голосование за выход в финал продлится до 6 октября включительно. 7 октября станут известны имена финалисток 15 сезона», — говорится на сайте. Алена стремится получить право на выход в финал всеми силами. Например, в соцсетях девушки есть пост, где она просит проголосовать за нее, а взамен человек сможет выиграть призы. Среди подарков — наушники AirPods 3, колонка JBL GO, spa-программа на одного человека, павербанк, сертификат на массаж и денежные призы. «Мне будет приятно поблагодарить вас таким образом за вашу каждодневную включенность, за вашу помощь на пути в финал конкурса. Чтобы принять участие, необходимо голосовать каждый день», — сказано в публикации. 29-летняя Алена Арефьева работает в «Швабе-Урал» — поставщика медицинской техники и оборудования. В компании девушка занимается подготовкой управленческой отчетности, привлечением заемного финансирования, аналитикой и работой с банками. Также участница развивает собственный проект в сфере подбора промо-персонала для выставок и других мероприятий. «Я нахожу время для своих увлечений: состою в книжном клубе „Школа великих книг“, люблю велопрогулки, горные лыжи. Регулярно занимаюсь йогой и большим теннисом. Вдохновение я нахожу в путешествиях, посетила более 35 стран», — рассказывает Алена. Также она вместе со школой вокала устраивает благотворительные концерты, а все вырученные средства переводит в приюты для бездомных животных. Помимо Алены Арефьевой в «Мисс Офис — 2024» участвует еще две екатеринбурженки. Это инженер-проектировщик автомобильных дорог из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко. В конкурсе участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий экономист из Екатеринбурга Алена Арефьева вошла в десятку лидеров интернет-голосования «Мисс Офис — 2024». Об этом сообщили организаторы международного конкурса красоты. «Эти полуфиналистки набрали наибольшее количество голосов в течение недели. Голосование за выход в финал продлится до 6 октября включительно. 7 октября станут известны имена финалисток 15 сезона», — говорится на сайте. Алена стремится получить право на выход в финал всеми силами. Например, в соцсетях девушки есть пост, где она просит проголосовать за нее, а взамен человек сможет выиграть призы. Среди подарков — наушники AirPods 3, колонка JBL GO, spa-программа на одного человека, павербанк, сертификат на массаж и денежные призы. «Мне будет приятно поблагодарить вас таким образом за вашу каждодневную включенность, за вашу помощь на пути в финал конкурса. Чтобы принять участие, необходимо голосовать каждый день», — сказано в публикации. 29-летняя Алена Арефьева работает в «Швабе-Урал» — поставщика медицинской техники и оборудования. В компании девушка занимается подготовкой управленческой отчетности, привлечением заемного финансирования, аналитикой и работой с банками. Также участница развивает собственный проект в сфере подбора промо-персонала для выставок и других мероприятий. «Я нахожу время для своих увлечений: состою в книжном клубе „Школа великих книг“, люблю велопрогулки, горные лыжи. Регулярно занимаюсь йогой и большим теннисом. Вдохновение я нахожу в путешествиях, посетила более 35 стран», — рассказывает Алена. Также она вместе со школой вокала устраивает благотворительные концерты, а все вырученные средства переводит в приюты для бездомных животных. Помимо Алены Арефьевой в «Мисс Офис — 2024» участвует еще две екатеринбурженки. Это инженер-проектировщик автомобильных дорог из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко. В конкурсе участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран.