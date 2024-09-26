26 сентября 2024

Кто из Екатеринбурга претендует на титул самой красивой офисной сотрудницы мира. Фото

Юлия Баязитова и Лариса Антоненко из Екатеринбурга борются за титул «Мисс Офис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кастинг на участие в 20-й Неделе моды в Екатеринбурге. Екатеринбург, манекенщицы, манекенщица, отбор моделей
Кто из девушек выйдет в финал, станет известно через полторы недели (архивное фото) Фото:

Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU.

Юлия Баязитова

28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом.

Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды.

Лариса Антоненко

Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами.

Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU. 28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом. Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды. Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами. Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...