Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU.
Юлия Баязитова
28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом.
Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды.
Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами.
Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка.
Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России)
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Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU. 28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом. Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды. Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами. Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка.