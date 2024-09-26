Кто из Екатеринбурга претендует на титул самой красивой офисной сотрудницы мира. Фото

Юлия Баязитова и Лариса Антоненко из Екатеринбурга борются за титул «Мисс Офис»

27 сентября 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Кто из девушек выйдет в финал, станет известно через полторы недели (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU. Юлия Баязитова 28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом. Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды. Фото: личная страница Юлии Баязитовой Фото: личная страница Юлии Баязитовой Фото: личная страница Юлии Баязитовой Фото: сайт «Мисс офис-2024» Лариса Антоненко Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами. Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка. Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Фото: laraant__ (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Фото: сайт «Мисс офис-2024» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 7 октября станут известны имена финалисток международного конкурса «Мисс офис-2024». В нем участвуют девушки из России, Казахстана, Беларуси, ОАЭ, Чехии, Турции и других стран. Среди претенденток на звание самой красивой офисной сотрудницы (помимо ведущего экономиста Алены Арефьевой) есть еще две девушки из Екатеринбурга. Кто они — разбиралось URA.RU. 28-летняя Юлия окончила Уральский федеральный университет, кафедру промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости. У девушки есть золотая медаль и красный диплом. Последние четыре года работает инженером-проектировщиком автомобильных дорог в компании «ПроектУрал.ру». В свободное время Юлия предпочитает активный отдых. «Социальные танцы, в частности бачата, заряжают меня энергией и радостью. Также я занимаюсь тайским боксом», — рассказывает полуфиналистка, также она увлекается пошивом одежды. Участнице 26 лет, закончила Уральский институт управления РАНХиГС. Работает помощником руководителя в компании «Урал-Строй», где отвечает за планирование встреч руководителя и снабжение объектов строительства материалами. Лариса увлекается танцами и спортом, а также любит путешествовать. «Веду здоровый образ жизни, получила два высших образования. Моя формула счастья: в любых ситуациях замечать только хорошее», — говорит о себе девушка.