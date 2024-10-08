Группу из пяти альпинистов нашли мертвыми в Непале

Альпинисты пытались покорить гору Дхаулагири, пишет Himalayan Times
Пятеро российских альпинистов погибли при попытке покорить гору Дхаулагири в Непале. Их тела обнаружил спасательный вертолет. Об этом пишет газета Himalayan Times.
«Группа из пяти российских альпинистов в Непале погибла, их тела обнаружены при облете», — говорится в материале. Там добавили, что погибших обнаружили на высоте 7,1 тысячи метров.
Альпинисты пропали без вести 6 октября. Предполагается, что они сорвались с высоты 7,6 тысячи метров. Один из членов команды Валерий Шамало отказался от восхождения. В результате этого он остался жив.
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