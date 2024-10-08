Группу из пяти альпинистов нашли мертвыми в Непале

Himalayan Times: пятеро российских альпинистов погибли в Непале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Альпинисты пытались покорить гору Дхаулагири, пишет Himalayan Times
Альпинисты пытались покорить гору Дхаулагири, пишет Himalayan Times Фото:

Пятеро российских альпинистов погибли при попытке покорить гору Дхаулагири в Непале. Их тела обнаружил спасательный вертолет. Об этом пишет газета Himalayan Times.

«Группа из пяти российских альпинистов в Непале погибла, их тела обнаружены при облете», — говорится в материале. Там добавили, что погибших обнаружили на высоте 7,1 тысячи метров.

Альпинисты пропали без вести 6 октября. Предполагается, что они сорвались с высоты 7,6 тысячи метров. Один из членов команды Валерий Шамало отказался от восхождения. В результате этого он остался жив.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятеро российских альпинистов погибли при попытке покорить гору Дхаулагири в Непале. Их тела обнаружил спасательный вертолет. Об этом пишет газета Himalayan Times. «Группа из пяти российских альпинистов в Непале погибла, их тела обнаружены при облете», — говорится в материале. Там добавили, что погибших обнаружили на высоте 7,1 тысячи метров. Альпинисты пропали без вести 6 октября. Предполагается, что они сорвались с высоты 7,6 тысячи метров. Один из членов команды Валерий Шамало отказался от восхождения. В результате этого он остался жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...