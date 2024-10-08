Общество Врачи отметили улучшение состояния «советского Шерлока Холмса» Василия Ливанова НИИ Склифосовского: Ливанов находится в состоянии средней тяжести 08 октября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Ливанов по-прежнему находится в реанимации, заявили в НИИ имени Склифосовского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Состояние Народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного как «советский Шерлок Холмс», улучшилось. Об этом рассказали в НИИ имени Склифосовского, где находится актер. «Состояние Василия Ливанова улучшилось», — передает заявление медучреждения РИА Новости. Ранее сообщалось, что 89-летний актер находился в тяжелом состоянии, однако сейчас оно средней тяжести. Артист остается в реанимации, заключили в больнице. Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Telegram-канал Mash сообщал об остановке сердца во время операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Состояние Народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного как «советский Шерлок Холмс», улучшилось. Об этом рассказали в НИИ имени Склифосовского, где находится актер. «Состояние Василия Ливанова улучшилось», — передает заявление медучреждения РИА Новости. Ранее сообщалось, что 89-летний актер находился в тяжелом состоянии, однако сейчас оно средней тяжести. Артист остается в реанимации, заключили в больнице. Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Telegram-канал Mash сообщал об остановке сердца во время операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям