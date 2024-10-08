Врачи отметили улучшение состояния «советского Шерлока Холмса» Василия Ливанова

НИИ Склифосовского: Ливанов находится в состоянии средней тяжести
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Ливанов по-прежнему находится в реанимации, заявили в НИИ имени Склифосовского Фото:

Состояние Народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного как «советский Шерлок Холмс», улучшилось. Об этом рассказали в НИИ имени Склифосовского, где находится актер.

«Состояние Василия Ливанова улучшилось», — передает заявление медучреждения РИА Новости. Ранее сообщалось, что 89-летний актер находился в тяжелом состоянии, однако сейчас оно средней тяжести. Артист остается в реанимации, заключили в больнице.

Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Telegram-канал Mash сообщал об остановке сердца во время операции.

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Состояние Народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного как «советский Шерлок Холмс», улучшилось. Об этом рассказали в НИИ имени Склифосовского, где находится актер. «Состояние Василия Ливанова улучшилось», — передает заявление медучреждения РИА Новости. Ранее сообщалось, что 89-летний актер находился в тяжелом состоянии, однако сейчас оно средней тяжести. Артист остается в реанимации, заключили в больнице. Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Telegram-канал Mash сообщал об остановке сердца во время операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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