В главной больнице ХМАО ввели карантин

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. Об этом администрация ОКБ сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«На основании данных Роспотребнадзора по ХМАО и во исполнение требований СанПиН, с целью минимизации последний эпидемического распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 с 8 октября 2024 года в окружной клинической больнице введен карантин. Просим не пренебрегать мерами профилактики», — следует из сообщения.
На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара. А при передвижении по больнице сотрудникам и пациентам необходимо носить медицинскую маску.
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