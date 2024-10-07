07 октября 2024

В главной больнице ХМАО ввели карантин

В окружной больнице Ханты-Мансийска ввели карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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В ОКБ Ханты-Мансийска ввели карантин с 8 октября
В ОКБ Ханты-Мансийска ввели карантин с 8 октября Фото:

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. Об этом администрация ОКБ сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На основании данных Роспотребнадзора по ХМАО и во исполнение требований СанПиН, с целью минимизации последний эпидемического распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 с 8 октября 2024 года в окружной клинической больнице введен карантин. Просим не пренебрегать мерами профилактики», — следует из сообщения.

На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара. А при передвижении по больнице сотрудникам и пациентам необходимо носить медицинскую маску. 

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В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска с 8 октября ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса. Об этом администрация ОКБ сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На основании данных Роспотребнадзора по ХМАО и во исполнение требований СанПиН, с целью минимизации последний эпидемического распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19 с 8 октября 2024 года в окружной клинической больнице введен карантин. Просим не пренебрегать мерами профилактики», — следует из сообщения. На время карантина родственникам больных запрещено посещать пациентов стационара. А при передвижении по больнице сотрудникам и пациентам необходимо носить медицинскую маску. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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