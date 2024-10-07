В поселке Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) третий день горит незаконная свалка, на которую местный депутат Богдан Сафронов сбрасывал мусор. Как URA.RU сообщила глава поселка Ирина Веречинова, объект могли поджечь специально. Очагов возгорания оказалось несколько.
«Свалка загорелась в выходные. Сегодня-завтра потушим. Заранее делали опашку. Когда огонь усмирим, землю еще раз перекопаем», — рассказала URA.RU Веречинова.
Объект находится в карьере. Площадь возгорания составила примерно 100 кв метров. Власти собираются установить ловушки, чтобы ловить нарушителей. По оценкам жителей поселка, огонь полыхает примерно в 200 метрах от жилых домов. Для борьбы с возгоранием власти привлекли пожарных.
Сафронова за выбрасыванием мусора на участке местные жители застали в августе. В Григорьевке семье депутата принадлежат два магазина. Дозвониться до Сафронова URA.RU не удалось.
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