Россиян предупредили о росте цен на услуги такси по трем причинам

РБК: средний ценник на такси в России вырос на 11%
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Такси подорожало на 11% за лето Фото:

Цены на такси в России действительно растут. Об этом заявил президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин.

«Рост цен на такси связан с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины», — заявил Жмакин, его слова передает РБК. Также он считает, что дефицит водителей связан с законом «О такси» из-за которого происходит дисбаланс спроса и предложения. За лето средний ценник такси вырос на 11%, а 1 километр пути подорожал на 17% год к году.

Закон «О такси» действует с сентября 2023 года. Он не допускает к работе лица с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. Также водителей обязали оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.

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Цены на такси в России действительно растут. Об этом заявил президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин. «Рост цен на такси связан с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины», — заявил Жмакин, его слова передает РБК. Также он считает, что дефицит водителей связан с законом «О такси» из-за которого происходит дисбаланс спроса и предложения. За лето средний ценник такси вырос на 11%, а 1 километр пути подорожал на 17% год к году. Закон «О такси» действует с сентября 2023 года. Он не допускает к работе лица с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. Также водителей обязали оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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