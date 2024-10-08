Россиян предупредили о росте цен на услуги такси по трем причинам

Цены на такси в России действительно растут. Об этом заявил президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин.
«Рост цен на такси связан с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины», — заявил Жмакин, его слова передает РБК. Также он считает, что дефицит водителей связан с законом «О такси» из-за которого происходит дисбаланс спроса и предложения. За лето средний ценник такси вырос на 11%, а 1 километр пути подорожал на 17% год к году.
Закон «О такси» действует с сентября 2023 года. Он не допускает к работе лица с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. Также водителей обязали оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.
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