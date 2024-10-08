Россиян предупредили о росте цен на услуги такси по трем причинам

РБК: средний ценник на такси в России вырос на 11%

08 октября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Такси подорожало на 11% за лето Фото: Роман Наумов © URA.RU Цены на такси в России действительно растут. Об этом заявил президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин. «Рост цен на такси связан с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины», — заявил Жмакин, его слова передает РБК. Также он считает, что дефицит водителей связан с законом «О такси» из-за которого происходит дисбаланс спроса и предложения. За лето средний ценник такси вырос на 11%, а 1 километр пути подорожал на 17% год к году. Закон «О такси» действует с сентября 2023 года. Он не допускает к работе лица с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. Также водителей обязали оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на такси в России действительно растут. Об этом заявил президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин. «Рост цен на такси связан с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей, а также с повышением цен на сами машины», — заявил Жмакин, его слова передает РБК. Также он считает, что дефицит водителей связан с законом «О такси» из-за которого происходит дисбаланс спроса и предложения. За лето средний ценник такси вырос на 11%, а 1 километр пути подорожал на 17% год к году. Закон «О такси» действует с сентября 2023 года. Он не допускает к работе лица с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. Также водителей обязали оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.