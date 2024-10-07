В двух районах Тюмени на месте старых домов построят многоэтажки

В Тюмени в районе улиц Смоленской и Киевской к 2028 году построят многоэтажные жилые комплексы. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте мэрии.
«Проектируемая территория в районе улицы Минская, Минская — Киевская. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: для размещения многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Срок — 2028 год», — сообщается в приказе.
Общая площадь застройки составит 8,9 тысяч квадратных метров на Минской и 24 тысячи на Смоленской. Также в микрорайонах организуют внутриквартальные проезды.
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