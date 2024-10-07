07 октября 2024

В двух районах Тюмени на месте старых домов построят многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома построят к 2028 году
Жилые дома построят к 2028 году Фото:

В Тюмени в районе улиц Смоленской и Киевской к 2028 году построят многоэтажные жилые комплексы. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Проектируемая территория в районе улицы Минская, Минская — Киевская. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: для размещения многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Срок — 2028 год», — сообщается в приказе.

Общая площадь застройки составит 8,9 тысяч квадратных метров на Минской и 24 тысячи на Смоленской. Также в микрорайонах организуют внутриквартальные проезды.

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В Тюмени в районе улиц Смоленской и Киевской к 2028 году построят многоэтажные жилые комплексы. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте мэрии. «Проектируемая территория в районе улицы Минская, Минская — Киевская. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: для размещения многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Срок — 2028 год», — сообщается в приказе. Общая площадь застройки составит 8,9 тысяч квадратных метров на Минской и 24 тысячи на Смоленской. Также в микрорайонах организуют внутриквартальные проезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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