«Переименовавшего» Россию пресс-секретаря Белого дома назначили советником Байдена

ABC: пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника Байдена
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Жан-Пьер назначена старшим советником президента США
Жан-Пьер назначена старшим советником президента США Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер получила повышение до старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Жан-Пьер получила повышение до старшего советника Джо Байдена», — говорится в материале. Там добавили, что она сохранит за собой должность пресс-секретаря Белого дома. Это решение демонстрирует доверие Байдена и желание учитывать мнения представителей разных поколений.

Несмотря на это, некоторые критики утверждают, что роль старшего советника незначительна. Работа Жан-Пьер как пресс-секретаря подвергается отрицательной оценке из-за ее плохого уровня взаимодействия с журналистами, заключили в материале.

В марте 2023 года в Жан-Пьер перепутала Россию с Китаем. Пресс-секретарь упомянула это во время брифинга, говоря о международной безопасности. Никто из присутствующих тогда не поправил ее выражение.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер получила повышение до старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал ABC News. «Жан-Пьер получила повышение до старшего советника Джо Байдена», — говорится в материале. Там добавили, что она сохранит за собой должность пресс-секретаря Белого дома. Это решение демонстрирует доверие Байдена и желание учитывать мнения представителей разных поколений. Несмотря на это, некоторые критики утверждают, что роль старшего советника незначительна. Работа Жан-Пьер как пресс-секретаря подвергается отрицательной оценке из-за ее плохого уровня взаимодействия с журналистами, заключили в материале. В марте 2023 года в Жан-Пьер перепутала Россию с Китаем. Пресс-секретарь упомянула это во время брифинга, говоря о международной безопасности. Никто из присутствующих тогда не поправил ее выражение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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