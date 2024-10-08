«Переименовавшего» Россию пресс-секретаря Белого дома назначили советником Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер получила повышение до старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал ABC News.
«Жан-Пьер получила повышение до старшего советника Джо Байдена», — говорится в материале. Там добавили, что она сохранит за собой должность пресс-секретаря Белого дома. Это решение демонстрирует доверие Байдена и желание учитывать мнения представителей разных поколений.
Несмотря на это, некоторые критики утверждают, что роль старшего советника незначительна. Работа Жан-Пьер как пресс-секретаря подвергается отрицательной оценке из-за ее плохого уровня взаимодействия с журналистами, заключили в материале.
В марте 2023 года в Жан-Пьер перепутала Россию с Китаем. Пресс-секретарь упомянула это во время брифинга, говоря о международной безопасности. Никто из присутствующих тогда не поправил ее выражение.
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