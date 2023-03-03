В Белом доме перепутали Россию с Китаем

В Белом доме заявили о вызовах от Российской Народной Республики. Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер.
«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», — сказала Карин Жан-Пьер в рамках проведения пресс-брифинга. Видеоролик опубликован на официальном youtube-канале ведомства. При этом никто из журналистов и сотрудников администрации, присутствующих на брифинге, ее не поправил.
Ранее представители власти США уже допускали нелепые высказывания в своих речах. Так в конце декабря прошлого года очередную оговорку совершил президент Америки Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он по ошибке назвал украинцев «народом Урана». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сыронизировала, назвав Карин Жан-Пьер «зомби-апокалипсис».
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В Белом доме заявили о вызовах от Российской Народной Республики. Оговорку допустила пресс-секретарь официальной резиденции президента США Карин Жан-Пьер. «Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», — сказала Карин Жан-Пьер в рамках проведения пресс-брифинга. Видеоролик опубликован на официальном youtube-канале ведомства. При этом никто из журналистов и сотрудников администрации, присутствующих на брифинге, ее не поправил. Ранее представители власти США уже допускали нелепые высказывания в своих речах. Так в конце декабря прошлого года очередную оговорку совершил президент Америки Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он по ошибке назвал украинцев «народом Урана». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сыронизировала, назвав Карин Жан-Пьер «зомби-апокалипсис».