Пермячка ищет мать, с которой последний раз виделась 30 лет назад

Жительница города Верещагино Пермского края Анна Вожакова ищет свою родную мать, с которой в последний раз виделась 30 лет назад. Когда Анне исполнилось шесть лет, ее родителей посадили в тюрьму за кражу, а девочку отдали в детский дом.
«Имена своих родителей я знаю из свидетельства о рождении. Мать зовут Кузнецова Наталья Анатольевна. А отца — Кузнецов Константин Юрьевич. Отец уже умер, я была на его похоронах, а где мама — неизвестно. Единственное, что помню о ней — это длинные каштановые волосы и бархатный ободок. Больше ничего сказать не могу», — сообщило «КП-Пермь».
Издание уточняет, что из детского дома Анна попала в патронатную семью. Позже на полученный сертификат на покупку жилья приобрела квартиру в Верещагино. Сейчас она живет там и работает в местной администрации. У Анны подрастает дочь. Именно она побудила начать поиски, задавая матери вопросы о бабушке.
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