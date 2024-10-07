07 октября 2024

Пермячка ищет мать, с которой последний раз виделась 30 лет назад

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Пермячку разлучили с родителями 30 лет назад
Пермячку разлучили с родителями 30 лет назад Фото:

Жительница города Верещагино Пермского края Анна Вожакова ищет свою родную мать, с которой в последний раз виделась 30 лет назад. Когда Анне исполнилось шесть лет, ее родителей посадили в тюрьму за кражу, а девочку отдали в детский дом.

«Имена своих родителей я знаю из свидетельства о рождении. Мать зовут Кузнецова Наталья Анатольевна. А отца — Кузнецов Константин Юрьевич. Отец уже умер, я была на его похоронах, а где мама — неизвестно. Единственное, что помню о ней — это длинные каштановые волосы и бархатный ободок. Больше ничего сказать не могу», — сообщило «КП-Пермь».

Издание уточняет, что из детского дома Анна попала в патронатную семью. Позже на полученный сертификат на покупку жилья приобрела квартиру в Верещагино. Сейчас она живет там и работает в местной администрации. У Анны подрастает дочь. Именно она побудила начать поиски, задавая матери вопросы о бабушке.

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Жительница города Верещагино Пермского края Анна Вожакова ищет свою родную мать, с которой в последний раз виделась 30 лет назад. Когда Анне исполнилось шесть лет, ее родителей посадили в тюрьму за кражу, а девочку отдали в детский дом. «Имена своих родителей я знаю из свидетельства о рождении. Мать зовут Кузнецова Наталья Анатольевна. А отца — Кузнецов Константин Юрьевич. Отец уже умер, я была на его похоронах, а где мама — неизвестно. Единственное, что помню о ней — это длинные каштановые волосы и бархатный ободок. Больше ничего сказать не могу», — сообщило «КП-Пермь». Издание уточняет, что из детского дома Анна попала в патронатную семью. Позже на полученный сертификат на покупку жилья приобрела квартиру в Верещагино. Сейчас она живет там и работает в местной администрации. У Анны подрастает дочь. Именно она побудила начать поиски, задавая матери вопросы о бабушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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