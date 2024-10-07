07 октября 2024

В Тюмени ветеранам ВОВ увеличили выплату на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплату увеличили с 200 до 240 тысяч рублей
Выплату увеличили с 200 до 240 тысяч рублей Фото:

В Тюмени ветеранам ВОВ увеличили выплату на ремонт жилья до 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сумма социальной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма увеличена с 200 тысяч рублей до 240 тысяч. Также сокращен показатель периодичности получения заявителем социальных выплат с трех лет до двух», — рассказали в мэрии.

Чтобы получить деньги, тюменцам нужно обратиться в департамент городского хозяйства. Также подать заявление можно на портале госуслуг.

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В Тюмени ветеранам ВОВ увеличили выплату на ремонт жилья до 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сумма социальной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма увеличена с 200 тысяч рублей до 240 тысяч. Также сокращен показатель периодичности получения заявителем социальных выплат с трех лет до двух», — рассказали в мэрии. Чтобы получить деньги, тюменцам нужно обратиться в департамент городского хозяйства. Также подать заявление можно на портале госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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