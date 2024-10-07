Выплату увеличили с 200 до 240 тысяч рублей
В Тюмени ветеранам ВОВ увеличили выплату на ремонт жилья до 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сумма социальной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма увеличена с 200 тысяч рублей до 240 тысяч. Также сокращен показатель периодичности получения заявителем социальных выплат с трех лет до двух», — рассказали в мэрии.
Чтобы получить деньги, тюменцам нужно обратиться в департамент городского хозяйства. Также подать заявление можно на портале госуслуг.
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