В Анталье семья Алаудиновых поспорила из-за отеля стоимостью 80 млн евро

В Анталье между супругами возник имущественный спор из-за отеля Crowne Plaza стоимостью 80 миллионов евро. Об этом написали журналисты газеты Sabah.
«Владелец 95% акций объекта Арби Алаудинов подал в суд на бывшую жену Аллу и сына Ахмеда. По словам истца, он передал семье 5% акций на содержание. Но экс-супруга с сыном якобы провели заседание Совета директоров компании, используя поддельные документы, чтобы завладеть дополнительной долей», — отмечается в газете.
Сын и супруга владельца утверждают, что глава семьи передал почти половину акций новой сожительнице, чтобы уклониться от собственности. Суд начал вести дело, в ходе которого выяснилось, то Алаудинов не предоставлял никаких документов о передаче акций.
Бизнес-отель Crowne Plaza находится в Анталье на берегу Средиземного моря. В отеле 194 номера, есть ресторан с диетическими блюдами, а также различные магазины на территории.
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В Анталье между супругами возник имущественный спор из-за отеля Crowne Plaza стоимостью 80 миллионов евро. Об этом написали журналисты газеты Sabah. «Владелец 95% акций объекта Арби Алаудинов подал в суд на бывшую жену Аллу и сына Ахмеда. По словам истца, он передал семье 5% акций на содержание. Но экс-супруга с сыном якобы провели заседание Совета директоров компании, используя поддельные документы, чтобы завладеть дополнительной долей», — отмечается в газете. Сын и супруга владельца утверждают, что глава семьи передал почти половину акций новой сожительнице, чтобы уклониться от собственности. Суд начал вести дело, в ходе которого выяснилось, то Алаудинов не предоставлял никаких документов о передаче акций. Бизнес-отель Crowne Plaza находится в Анталье на берегу Средиземного моря. В отеле 194 номера, есть ресторан с диетическими блюдами, а также различные магазины на территории.