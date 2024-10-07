На Челябинскую область обрушится мощная метель

В Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«С 10 октября погода значительно изменится. Кроме продолжающегося похолодания ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололед», — предупредили метеорологи. В отдельных районах временный снежный покров может достигнуть 10 см
Синоптики предупредили, что предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью. По предварительным данным, в регионе уже 10 октября ожидаются умеренные смешанные осадки — дождь переходящий в снег (5-10 мм) на севере региона сильный снег, и в ночь с 10 на 11 октября сильный снег (6-8 мм за 12 часов).
Согласно информации с сайта «Вентускай», снегопады придут в регион из Свердловской области. На Среднем Урале вчера вечером, 7 октября, пошел первый снег. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады.
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