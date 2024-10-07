07 октября 2024

На Челябинскую область обрушится мощная метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают сильный снегопад, метели и гололед Фото:

В Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«С 10 октября погода значительно изменится. Кроме продолжающегося похолодания ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололед», — предупредили метеорологи. В отдельных районах временный снежный покров может достигнуть 10 см

Синоптики предупредили, что предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью. По предварительным данным, в регионе уже 10 октября ожидаются умеренные смешанные осадки — дождь переходящий в снег (5-10 мм) на севере региона сильный снег, и в ночь с 10 на 11 октября сильный снег (6-8 мм за 12 часов).

Согласно информации с сайта «Вентускай», снегопады придут в регион из Свердловской области. На Среднем Урале вчера вечером, 7 октября, пошел первый снег. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады.

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В Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «С 10 октября погода значительно изменится. Кроме продолжающегося похолодания ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, такие как сильный снег, метель, гололед», — предупредили метеорологи. В отдельных районах временный снежный покров может достигнуть 10 см Синоптики предупредили, что предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью. По предварительным данным, в регионе уже 10 октября ожидаются умеренные смешанные осадки — дождь переходящий в снег (5-10 мм) на севере региона сильный снег, и в ночь с 10 на 11 октября сильный снег (6-8 мм за 12 часов). Согласно информации с сайта «Вентускай», снегопады придут в регион из Свердловской области. На Среднем Урале вчера вечером, 7 октября, пошел первый снег. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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