В Челябинске c 15 августа по 26 сентября аренда -квартир студий на вторичном рынке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске аренда квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 21% в среднем до 28 тысяч 916 рублей в месяц. При этом разброс цен на аренду студий составил от 22,5 до 35 тысяч рублей в месяц», — следует из динамики цен на сайте Restate.
При этом за то же время в городе стоимость квартир-студий на вторичном рынке, напротив, снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичке на данный момент составляет 4,5 миллиона рублей.
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