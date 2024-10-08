В Челябинске взлетели цены на аренду квартир-студий. Инфографика

08 октября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Челябинске за 1,5 месяца аренда студий на вторичке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске c 15 августа по 26 сентября аренда -квартир студий на вторичном рынке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске аренда квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 21% в среднем до 28 тысяч 916 рублей в месяц. При этом разброс цен на аренду студий составил от 22,5 до 35 тысяч рублей в месяц», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом за то же время в городе стоимость квартир-студий на вторичном рынке, напротив, снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичке на данный момент составляет 4,5 миллиона рублей. За 1,5 месяца аренда квартир-студий резко подорожала из-за спроса сайт Restate Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске c 15 августа по 26 сентября аренда -квартир студий на вторичном рынке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске аренда квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 21% в среднем до 28 тысяч 916 рублей в месяц. При этом разброс цен на аренду студий составил от 22,5 до 35 тысяч рублей в месяц», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом за то же время в городе стоимость квартир-студий на вторичном рынке, напротив, снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичке на данный момент составляет 4,5 миллиона рублей.