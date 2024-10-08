В Челябинске взлетели цены на аренду квартир-студий. Инфографика

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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
В Челябинске за 1,5 месяца аренда студий на вторичке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц Фото:

В Челябинске c 15 августа по 26 сентября аренда -квартир студий на вторичном рынке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске аренда квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 21% в среднем до 28 тысяч 916 рублей в месяц. При этом разброс цен на аренду студий составил от 22,5 до 35 тысяч рублей в месяц», — следует из динамики цен на сайте Restate.

При этом за то же время в городе стоимость квартир-студий на вторичном рынке, напротив, снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичке на данный момент составляет 4,5 миллиона рублей.

За 1,5 месяца аренда квартир-студий резко подорожала из-за спроса
За 1,5 месяца аренда квартир-студий резко подорожала из-за спроса

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В Челябинске c 15 августа по 26 сентября аренда -квартир студий на вторичном рынке поднялась на 21% до 28 тысяч 916 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске аренда квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 21% в среднем до 28 тысяч 916 рублей в месяц. При этом разброс цен на аренду студий составил от 22,5 до 35 тысяч рублей в месяц», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом за то же время в городе стоимость квартир-студий на вторичном рынке, напротив, снизилась на 13% с 98 тысяч до 86 тысяч 400 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир на вторичке на данный момент составляет 4,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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