Под контроль ВС РФ перешли сразу два населенных пункта в ДНР

Российские военные продолжают наступление на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка „Восток“ ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что под контроль ВС РФ перешел также населенный пункт Зоряное Первое.
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