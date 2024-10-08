Под контроль ВС РФ перешли сразу два населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

08 октября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают наступление на донецком направлении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Восток“ ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что под контроль ВС РФ перешел также населенный пункт Зоряное Первое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Восток“ ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что под контроль ВС РФ перешел также населенный пункт Зоряное Первое.