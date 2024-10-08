Под контроль ВС РФ перешли сразу два населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, лес, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Российские военные продолжают наступление на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка „Восток“ ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что под контроль ВС РФ перешел также населенный пункт Зоряное Первое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зоряное Первое и Золотая Нива освобождены в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Восток“ ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что под контроль ВС РФ перешел также населенный пункт Зоряное Первое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...