В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выбор квартир на вторичном рынке снизился на 53%. В городе стали продавать меньше на одну тысячу 170 вторичных квартир. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе «Этажи».
«В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года предложение о продаже квартир на вторичном рынке уменьшилось на тысячу 170 квартир. Выбор подобного жилья в городе сократился на 53%», — сообщили в пресс-службе.
При этом по состоянию на август 2024 года в городе по-прежнему продавалось больше всего однокомнатных квартир (484 квартиры). Чуть меньше на рынке недвижимости в Челябинске было выставлено двухкомнатных квартир. Объем предложения подобной недвижимости составил 405 квартир (38,4%). Также в Челябинске на продажу было выставлено 147 трехкомнатных квартир (13,9%).
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