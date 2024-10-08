Челябинцы раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

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В Челябинске выбор квартир на вторичном рынке снизился на 53%
В Челябинске выбор квартир на вторичном рынке снизился на 53% Фото:

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выбор квартир на вторичном рынке снизился на 53%.  В городе стали продавать меньше на одну  тысячу 170 вторичных квартир. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе «Этажи».

«В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года предложение о продаже квартир на вторичном рынке уменьшилось на тысячу 170 квартир. Выбор подобного жилья в городе сократился на 53%», — сообщили в пресс-службе.

При этом по состоянию на август 2024 года в городе по-прежнему продавалось больше всего однокомнатных квартир (484 квартиры). Чуть меньше на рынке недвижимости в Челябинске было выставлено двухкомнатных квартир. Объем предложения подобной недвижимости составил 405 квартир (38,4%). Также в Челябинске на продажу было выставлено 147 трехкомнатных квартир (13,9%).

В Челябинске на вторичке продавалось больше всего однокомнатных квартир
В Челябинске на вторичке продавалось больше всего однокомнатных квартир
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В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выбор квартир на вторичном рынке снизился на 53%.  В городе стали продавать меньше на одну  тысячу 170 вторичных квартир. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе «Этажи». «В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года предложение о продаже квартир на вторичном рынке уменьшилось на тысячу 170 квартир. Выбор подобного жилья в городе сократился на 53%», — сообщили в пресс-службе. При этом по состоянию на август 2024 года в городе по-прежнему продавалось больше всего однокомнатных квартир (484 квартиры). Чуть меньше на рынке недвижимости в Челябинске было выставлено двухкомнатных квартир. Объем предложения подобной недвижимости составил 405 квартир (38,4%). Также в Челябинске на продажу было выставлено 147 трехкомнатных квартир (13,9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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