ЕС утвердил новый механизм санкций против России

08 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Евросоюз продолжает вводить против РФ ограничения Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против России. Об этом сообщается на официальном сайте совета. «Сегодня Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — сообщается на официальном сайте. Отмечается, что новый механизм позволит преследовать российских граждан и представителей компании, которые по мнению ЕС основополагающие ценности союза. Европа ввела против России уже 14 пакетов санкцией. Евросоюз применяет против России несколько видов санкционных режимов: санкции за «нарушение и угрозу Украины» включают персональные ограничения, экономические секторальные санкции связаны с «подрывом суверенитета Украины», а также санкции за внутренние события в России. Кроме того, российские лица и организации включены в международные списки ЕС по обвинениям в «использовании химического оружия», «нарушениях прав человека» и «киберпреступлениях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против России. Об этом сообщается на официальном сайте совета. «Сегодня Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — сообщается на официальном сайте. Отмечается, что новый механизм позволит преследовать российских граждан и представителей компании, которые по мнению ЕС основополагающие ценности союза. Европа ввела против России уже 14 пакетов санкцией. Евросоюз применяет против России несколько видов санкционных режимов: санкции за «нарушение и угрозу Украины» включают персональные ограничения, экономические секторальные санкции связаны с «подрывом суверенитета Украины», а также санкции за внутренние события в России. Кроме того, российские лица и организации включены в международные списки ЕС по обвинениям в «использовании химического оружия», «нарушениях прав человека» и «киберпреступлениях».