ЕС утвердил новый механизм санкций против России

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против России. Об этом сообщается на официальном сайте совета.
«Сегодня Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — сообщается на официальном сайте. Отмечается, что новый механизм позволит преследовать российских граждан и представителей компании, которые по мнению ЕС основополагающие ценности союза.
Европа ввела против России уже 14 пакетов санкцией. Евросоюз применяет против России несколько видов санкционных режимов: санкции за «нарушение и угрозу Украины» включают персональные ограничения, экономические секторальные санкции связаны с «подрывом суверенитета Украины», а также санкции за внутренние события в России. Кроме того, российские лица и организации включены в международные списки ЕС по обвинениям в «использовании химического оружия», «нарушениях прав человека» и «киберпреступлениях».
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