ЕС утвердил новый механизм санкций против России

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Евросоюз продолжает вводить против РФ ограничения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против России. Об этом сообщается на официальном сайте совета.

«Сегодня Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — сообщается на официальном сайте. Отмечается, что новый механизм позволит преследовать российских граждан и представителей компании, которые по мнению ЕС основополагающие ценности союза.

Европа ввела против России уже 14 пакетов санкцией. Евросоюз применяет против России несколько видов санкционных режимов: санкции за «нарушение и угрозу Украины» включают персональные ограничения, экономические секторальные санкции связаны с «подрывом суверенитета Украины», а также санкции за внутренние события в России. Кроме того, российские лица и организации включены в международные списки ЕС по обвинениям в «использовании химического оружия», «нарушениях прав человека» и «киберпреступлениях».

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Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против России. Об этом сообщается на официальном сайте совета. «Сегодня Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — сообщается на официальном сайте. Отмечается, что новый механизм позволит преследовать российских граждан и представителей компании, которые по мнению ЕС основополагающие ценности союза. Европа ввела против России уже 14 пакетов санкцией. Евросоюз применяет против России несколько видов санкционных режимов: санкции за «нарушение и угрозу Украины» включают персональные ограничения, экономические секторальные санкции связаны с «подрывом суверенитета Украины», а также санкции за внутренние события в России. Кроме того, российские лица и организации включены в международные списки ЕС по обвинениям в «использовании химического оружия», «нарушениях прав человека» и «киберпреступлениях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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