Поргина рассказала, как она живет после смерти Николая Караченцова

В этом году исполнится шесть лет со дня смерти Николая Караченцова. Его вдова, актриса Людмила Поргина, до сих пор не может смириться с уходом мужа. Корреспонденту URA.RU 75-летняя Людмила Андреевна призналась: без Караченцова она потеряла смысл жизни.
«Я безумно грущу по Коле: каждый день уговариваю себя, что нужно жить дальше, — вздыхает Людмила Андреевна. — Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Как будто яркое освящение выключили. Стараюсь держаться. Понимаю, что мы все — временные на этой земле».
Людмила Андреевна только недавно вернулась из Болгарии, где у нее есть квартира. Недвижимость она купила еще при жизни Николая Петровича. «В Болгарии я провела замечательное время, — объясняет Поргина. — Хотя там стало очень много украинцев. Но отношение к русским — нормальное. В Болгарии я много плавала, проходила каждый день по 15 км. Стараюсь много двигаться, чтобы быть в форме».
Актриса рассказывает, что весь прошлый год ходила на фитнес. «У нас неподалеку от дачи в Валентиновке есть замечательный клуб, где и тренажеры, и бассейн. Сейчас на фитнес не хожу. В ноябре я поеду в санаторий в Сочи. Как только вернусь в Москву, снова возобновлю занятия. А пока занимаюсь дома. У меня есть гири, я их поднимаю. Еще занимаюсь растяжкой. И „бегаю“ по лесу: гуляю с собаками часа два утром и столько же вечером».
Поргина говорит, что в ее возрасте без физической нагрузки не обойтись. Впрочем, одних упражнений, по словам Людмилы Андреевны, недостаточно. Артистка внимательно следит за своим рационом, чтобы не поправиться.
«Мне повезло, что я не люблю мясо, — говорит Людмила Андреевна. — Зато обожаю рыбу, овощи и фрукты. Покупаю их просто в диком количестве. У меня весь холодильник забит салатными листьями, петрушкой, укропом, сельдереем».
Людмила Андреевна говорит, что материальное состояние позволяет ей покупать все необходимые продукты. На достаток вдова Караченцова не жалуется.
«Я получаю пенсию 56 тысяч рублей, — делится актриса. — Плюс есть недвижимость, которую Коле подарил Юрий Михайлович Лужков. С нее тоже идут какие-то деньги. У меня есть сын, невестка, внуки — они мне тоже, если надо, всегда помогут».
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