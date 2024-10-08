В Челябинской области прошла очередная волна массовых проверок мигрантов. За неделю мероприятия состоялись в восьми городах и районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Массовые проверки иностранцев в рамках второго этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия „Нелегал-2024“ прошли еще в восьми городах и районах Челябинской области. Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе с целью обеспечения законности и правопорядка в сфере миграции», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Так, в Нагайбакском районе с 30 сентября по 6 октября полицейские провели 13 рейдов, в ходе которых проверили 27 иностранных граждан, выявлено девять административных правонарушений в сфере миграции и два незаконных пересечения границы, а также фиктивная постановка нелегала на учет. По последнему факту уже возбуждено уголовное дело.
Похожие случаи выявлены в Чебаркульском районе, Озерске, Златоусте и Южноуральске, а также Кусинском, Уйском и Агаповском районах. Судами было принято десятки решений о выдворении иностранных граждан.
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