В Челябинске вновь выросли цены на квартиры в новостройках

В Челябинске с начала 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 10,4% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость новых квартир на рынке составляет 6 миллионов 956 тысяч рублей за объект. Информация об этом 8 октября опубликована на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за третий квартал 2024 года жилье в новостройках подорожало на 3,6% до 131 тысячи 909 рублей за квадратный метр. С начала 2024 года цены на новостройки в городе поднялись на 10,4%. На данный момент в среднем квартиры на первичном рынке продаются 6 миллионов 956 тысяч рублей объект», — сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир».
Как отмечается в исследовании, больше всего в третьем квартале 2024 года квартиры в новостройках выросли в цене в Улан-Удэ (+28%), Владикавказе (+22,3%), Оренбурге (+20,6%), Чите (+19,3%) и Саранске (+16,7%). Дешевле жилье на первичном рынке стало стоить в Махачкале (–15,3%), Нижнем Тагиле (–6,5%), Архангельске (–6,1%), Магнитогорске (–4,5%) и Краснодаре (–4,1%). В Москве новостройки выросли в цене на 11,9%, в Подмосковье — на 5%, а в Санкт-Петербурге жилье подорожало на 4,7%.
Как полагает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, отмена льготной ипотеки отразилась на ценах на новостройки. За третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа. При этом в среднем по стране на треть выросло число выставленных на продажу новостроек. Они стоят нераспроданными. По мнению Луценко, на данный момент потенциальные покупатели скорее выбирают хранить наличные на банковских депозитах, нежели вкладываться в недвижимость.
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