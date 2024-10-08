В мире Великобритания ввела санкции против верхушки Минобороны РФ. Скрин Великобритания заморозила активы Игоря Кириллова из Минобороны РФ 08 октября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Активы Игоря Кириллова заморожены Великобританией Фото: Антон Новодережкин/ТАСС новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. «Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства. Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией. Великобритания ввела санкции Игоря Кириллова, связанного с Минобороны РФ Скрин URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. «Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства. Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям