Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.
«Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства.
Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией.
Великобритания ввела санкции Игоря Кириллова, связанного с Минобороны РФ
Скрин URA.RU
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Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. «Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства. Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией.