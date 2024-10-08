Великобритания ввела санкции против верхушки Минобороны РФ. Скрин

Великобритания заморозила активы Игоря Кириллова из Минобороны РФ
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Активы Игоря Кириллова заморожены Великобританией Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова.

«Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства.

Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией.

Великобритания ввела санкции Игоря Кириллова, связанного с Минобороны РФ
Великобритания ввела санкции Игоря Кириллова, связанного с Минобороны РФ

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Великобритания в очередной раз ввела новые санкции против России. На этот раз экономические ограничения направлены в адрес начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. «Игорь Кириллов. Замораживание поездок. Запрет на поездки», — следует из санкционного списка. Он опубликован Великобританией на официальном сайте своего правительства. Это не первые санкции, которые Великобритания ввела за последние несколько дней. В начале октября Британия ввела ограничения против хакеров, якобы работающих на РФ. Помимо этого британские власти также вводили санкции против белорусского Альфа-банка. Он также связан с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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