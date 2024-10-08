Свердловчанка отправилась воевать с девушками ради внимания парня. Фото

Свердловский блогер Елизавета Чекашкина снялась в шоу «Богиня свиданий»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпуск с Елизаветой выйдет 8 октября
Выпуск с Елизаветой выйдет 8 октября

Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота».

В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась.

Елизавете предстоит понравиться и парню, и жюри
Елизавете предстоит понравиться и парню, и жюри
У кого окажется больше баллов, то и победит
У кого окажется больше баллов, то и победит

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота». В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев. В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...