Свердловчанка отправилась воевать с девушками ради внимания парня. Фото

Свердловский блогер Елизавета Чекашкина снялась в шоу «Богиня свиданий»

08 октября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Выпуск с Елизаветой выйдет 8 октября Фото предоставлено телеканалом «Суббота» Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота». В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев. В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась. Елизавете предстоит понравиться и парню, и жюри Фото предоставлено телеканалом «Суббота» У кого окажется больше баллов, то и победит Фото предоставлено телеканалом «Суббота» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота». В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев. В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась.