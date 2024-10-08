Выпуск с Елизаветой выйдет 8 октябряФото предоставлено телеканалом «Суббота»
Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота».
В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.
В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась.
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Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня свиданий», где девушки пытаются насолить друг другу и доказать, что они способны легко покорить любого мужчину. Информацией с URA.RU поделился телеканал «Суббота». В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 20-летняя Елизавета Чекашкина — блогер и модель. Вместе с ней еще две участницы будут устраивать свидания потенциальному жениху. Встречи оценят блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев. В проекте уже участвовала архитектор из Екатеринбурга Полина Шунайлова. Выпуск с ней вышел в феврале 2024 года. Екатеринбурженка провела свидание в номере отеля: она заказала ужин и устроила показ мод с раздеванием, но победы так и не добилась.