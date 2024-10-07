Ветерану труда в ХМАО отказали в выплате за подтопленную дачу

В Нижневартовске пенсионерке-ветерану труда отказали в материальной помощи для восстановления дачи, которую за минувшее лето топило три раза. Водой смыло забор, теплицу и насаждения. Об этом URA.RU рассказала 85-летняя Анна Вдовина.
«После очередного потопа в домике надо было восстанавливать полы, а на огороде — поднимать забор. Мы обратились за компенсацией в соцзащиту, но в итоге за свой счет установили забор. Дело в том, что подтопления в нашем СОТ „Буровик“ регулярно происходят, поэтому сил и средств на восстановление хозяйства уже не хватает. Но дача — это моя отдушина, не могу ее бросить. Всю жизнь я проработала штукатуром-маляром. Работала в тяжелых условиях. Получила звание ветерана труда России. Награждена медалью за освоение Недр и Развитие Нефтегазовой комплекса Западной Сибири. Неужели не заслужила помощи?», — рассуждает пенсионерка.
Как разъясняли в управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску, все решения по выдаче выплат принимает выездная комиссия, которая и выдает решение о единовременной помощи при возникновении жизненной экстремальной ситуации. «Гражданам можно повторно подать заявление на необходимую меру поддержки в Департамент социального развития Югры. В случае несогласия с принятым решением есть возможность обжаловать его в суде», — пояснили журналисту агентства в ведомстве.
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