Глава полиции ХМАО отправился с инспекцией на Кавказ

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин уехал в командировку на Северный Кавказ. Он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где пообщался с югорчанами, несущими службу в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Сергей Александрович по прилету [в Кабардино-Балкарию] провел построение и вручил награды 17 сотрудникам: „За отличие в службе в особых условиях“, почетные грамоты и благодарственные письма. Осмотрел КПП, пообщался с сотрудниками. Затем также посетили Беслан. Результаты у наших земляков отличные, коллеги их хвалят», — рассказали журналисту агентства в ведомстве.
Сводные отряды югорской полиции служат в северокавказском регионе и занимаются охраной правопорядка. 7 октября, как раз в время рабочей поездки Ветохина, сотрудники из ХМАО задержали нелегалов с запрещенными препаратами.
Ранее глава полиции Серей Ветохин рассказывал о росте преступности в регионе. Однако это связано не с разгулом криминала, а с тем, что полиция ХМАО сразу регистрирует все совершенные правонарушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!