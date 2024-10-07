07 октября 2024

Глава полиции ХМАО отправился с инспекцией на Кавказ

Глава полиции ХМАО Ветохин отправился на Кавказ, где служат сотрудники из округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник Ветохин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где встретился с полицейскими из ХМАО
Полковник Ветохин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где встретился с полицейскими из ХМАО Фото:

Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин уехал в командировку на Северный Кавказ. Он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где пообщался с югорчанами, несущими службу в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Сергей Александрович по прилету [в Кабардино-Балкарию] провел построение и вручил награды 17 сотрудникам: „За отличие в службе в особых условиях“, почетные грамоты и благодарственные письма. Осмотрел КПП, пообщался с сотрудниками. Затем также посетили Беслан. Результаты у наших земляков отличные, коллеги их хвалят», — рассказали журналисту агентства в ведомстве.

Сводные отряды югорской полиции служат в северокавказском регионе и занимаются охраной правопорядка. 7 октября, как раз в время рабочей поездки Ветохина, сотрудники из ХМАО задержали нелегалов с запрещенными препаратами.

Ранее глава полиции Серей Ветохин рассказывал о росте преступности в регионе. Однако это связано не с разгулом криминала, а с тем, что полиция ХМАО сразу регистрирует все совершенные правонарушения.

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Глава полиции ХМАО Сергей Ветохин уехал в командировку на Северный Кавказ. Он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где пообщался с югорчанами, несущими службу в Северо-Кавказском федеральном округе. «Сергей Александрович по прилету [в Кабардино-Балкарию] провел построение и вручил награды 17 сотрудникам: „За отличие в службе в особых условиях“, почетные грамоты и благодарственные письма. Осмотрел КПП, пообщался с сотрудниками. Затем также посетили Беслан. Результаты у наших земляков отличные, коллеги их хвалят», — рассказали журналисту агентства в ведомстве. Сводные отряды югорской полиции служат в северокавказском регионе и занимаются охраной правопорядка. 7 октября, как раз в время рабочей поездки Ветохина, сотрудники из ХМАО задержали нелегалов с запрещенными препаратами. Ранее глава полиции Серей Ветохин рассказывал о росте преступности в регионе. Однако это связано не с разгулом криминала, а с тем, что полиция ХМАО сразу регистрирует все совершенные правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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