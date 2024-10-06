Новый глава полиции ХМАО заявил о росте числа преступлений в регионе

Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин заявил о росте числа преступлений на 10% с начала года. Однако эти показатели связаны не с разгулом криминала, а с тем, что полиция теперь сразу регистрирует совершенные правонарушения. Об этом Ветохин рассказал на заседании Общественного совета при УМВД, передает журналист URA.RU.
«Что касается динамики преступности — она в округе имеет устойчивое стремление к росту. Мы сейчас выходим на рост порядка 10%, но это связано не с разгулом преступности, нет, мы приводим все статистические данные в соответствие и стараемся на каждое заявление реагировать незамедлительно и принимать решения», — рассказал Сергей Ветохин. Структура преступности в регионе остается неизменной. Больше 50% правонарушений приходится на сферу дистанционного мошенничества.
Источник URA.RU в силовых структурах объяснил, что с приходом Ветохина югорская полиция начала по-другому работать со статистикой. «Когда руководителем УМВД ХМАО был Дамир Сатретдинов, то во многих случаях вместо уголовных дел регистрировались проверки по обращениям. Это делалось для того, чтобы стараться минимизировать количество нераскрытых преступлений. У Ветохина другая политика. Он дает указания регистрировать все правонарушения и возбуждать уголовные дела. Это облегчает жизнь дознанию и оперативникам во время расследований. Конечно, статистика взлетела вверх, но эта ситуация выравнивается благодаря тому, что преступления, в итоге, раскрываются», — рассказал инсайдер.
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