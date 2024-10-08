В Челябинске в октябре 2024 года больше всего могут зарабатывать водители большегрузов. В месяц им готовы платить более 200 тысяч рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске в октябре больше всего готовы платить водителю категории Е. Сотруднику предлагают заработную плату от 152 до 205 тысяч рублей в месяц, а также корпоративные скидки и программы», — рассказали в пресс-службе.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в октябре в Челябинске занимает вакансия руководителя буровой службы. От кандидата требуется наличие профильной специальности и опыт работы в геологоразведочных предприятиях, колонковое бурение. В месяц специалисту готовы платить от 150 тысяч рублей.
На третьем месте — косметолог. Специалисту готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. В обязанности будут входить консультирование пациентов, составление индивидуального плана лечения, выполнение процедур эстетической и врачебной косметологии.
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