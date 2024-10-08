Названы самые высокооплачиваемые специальности в Челябинске. Скрин

Водители большегрузов в Челябинске зарабатывают больше 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителям большегрузов готовы платить от 152 до 205 тысяч рублей в месяц
Водителям большегрузов готовы платить от 152 до 205 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске в октябре 2024 года больше всего могут зарабатывать водители большегрузов. В месяц им готовы платить более 200 тысяч рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске в октябре больше всего готовы платить водителю категории Е. Сотруднику предлагают заработную плату от 152 до 205 тысяч рублей в месяц, а также корпоративные скидки и программы», — рассказали в пресс-службе.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в октябре в Челябинске занимает вакансия руководителя буровой службы. От кандидата требуется наличие профильной специальности и опыт работы в геологоразведочных предприятиях, колонковое бурение. В месяц специалисту готовы платить от 150 тысяч рублей.

На третьем месте — косметолог. Специалисту готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. В обязанности будут входить консультирование пациентов, составление индивидуального плана лечения, выполнение процедур эстетической и врачебной косметологии.

В Челябинске в октябре самую большую заработную плату может получать водитель категории Е
В Челябинске в октябре самую большую заработную плату может получать водитель категории Е
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в октябре 2024 года больше всего могут зарабатывать водители большегрузов. В месяц им готовы платить более 200 тысяч рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске в октябре больше всего готовы платить водителю категории Е. Сотруднику предлагают заработную плату от 152 до 205 тысяч рублей в месяц, а также корпоративные скидки и программы», — рассказали в пресс-службе. Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в октябре в Челябинске занимает вакансия руководителя буровой службы. От кандидата требуется наличие профильной специальности и опыт работы в геологоразведочных предприятиях, колонковое бурение. В месяц специалисту готовы платить от 150 тысяч рублей. На третьем месте — косметолог. Специалисту готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. В обязанности будут входить консультирование пациентов, составление индивидуального плана лечения, выполнение процедур эстетической и врачебной косметологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...