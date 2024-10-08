В работе сайтов свердловских судов произошел масштабный сбой

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , дворец правосудия, свердловский областной суд
Информацию о движении дел можно получить только по телефону Фото:

В Свердловской области перестали работать сайты всех судов. Теперь информацию о движении дел можно получить только по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе региональной инстанции.

«По техническим причинам временно недоступен сайт Свердловского областного суда», — следует из сообщения. За информацией о движении дел можно обратиться по телефонам приемной и канцелярии. Аналогичная проблема фиксируется на остальных сайтах судебной системы России.

Пользователям не удается попасть на сайты с доменом — sudrf.ru. Сроки восстановления ресурсов неизвестны.

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В Свердловской области перестали работать сайты всех судов. Теперь информацию о движении дел можно получить только по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе региональной инстанции. «По техническим причинам временно недоступен сайт Свердловского областного суда», — следует из сообщения. За информацией о движении дел можно обратиться по телефонам приемной и канцелярии. Аналогичная проблема фиксируется на остальных сайтах судебной системы России. Пользователям не удается попасть на сайты с доменом — sudrf.ru. Сроки восстановления ресурсов неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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