В работе сайтов свердловских судов произошел масштабный сбой

Информацию о движении дел можно получить только по телефону
В Свердловской области перестали работать сайты всех судов. Теперь информацию о движении дел можно получить только по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе региональной инстанции.
«По техническим причинам временно недоступен сайт Свердловского областного суда», — следует из сообщения. За информацией о движении дел можно обратиться по телефонам приемной и канцелярии. Аналогичная проблема фиксируется на остальных сайтах судебной системы России.
Пользователям не удается попасть на сайты с доменом — sudrf.ru. Сроки восстановления ресурсов неизвестны.
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