Новостройки Екатеринбурга стремительно дорожают

Новостройки Екатеринбурга подорожали на 3,5% в III квартале
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, город, екатеринбург , новостройки, вид сверху
Квадратный метр в новостройках стоит в среднем 154,9 тысячи Фото:

Новые квартиры в Екатеринбурге подорожали на 3,5% в III квартале. Данные опубликовал портал «Мир квартир».

«Жилье в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожало на 3,5%. Средняя цена предложения к началу октября достигла 154,9 тысячи рублей за квадрат», — говорится в аналитике. В целом, с начала 2024 года квартиры в новостройках города подорожали на 11,5%.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на ценах сказалось отсутствие дешевой ипотеки. «Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — предположил Луценко.

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Новые квартиры в Екатеринбурге подорожали на 3,5% в III квартале. Данные опубликовал портал «Мир квартир». «Жилье в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожало на 3,5%. Средняя цена предложения к началу октября достигла 154,9 тысячи рублей за квадрат», — говорится в аналитике. В целом, с начала 2024 года квартиры в новостройках города подорожали на 11,5%. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на ценах сказалось отсутствие дешевой ипотеки. «Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — предположил Луценко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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