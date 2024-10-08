Новостройки Екатеринбурга стремительно дорожают

Новостройки Екатеринбурга подорожали на 3,5% в III квартале

08 октября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Квадратный метр в новостройках стоит в среднем 154,9 тысячи Фото: Илья Московец © URA.RU Новые квартиры в Екатеринбурге подорожали на 3,5% в III квартале. Данные опубликовал портал «Мир квартир». «Жилье в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожало на 3,5%. Средняя цена предложения к началу октября достигла 154,9 тысячи рублей за квадрат», — говорится в аналитике. В целом, с начала 2024 года квартиры в новостройках города подорожали на 11,5%. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на ценах сказалось отсутствие дешевой ипотеки. «Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — предположил Луценко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые квартиры в Екатеринбурге подорожали на 3,5% в III квартале. Данные опубликовал портал «Мир квартир». «Жилье в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожало на 3,5%. Средняя цена предложения к началу октября достигла 154,9 тысячи рублей за квадрат», — говорится в аналитике. В целом, с начала 2024 года квартиры в новостройках города подорожали на 11,5%. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на ценах сказалось отсутствие дешевой ипотеки. «Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — предположил Луценко.