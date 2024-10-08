Свердловским мэрам пригрозили отставками из-за контрактников

08 октября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Весной Свердловская область находилась на последнем месте в УрФО по набору добровольцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области мэрам, которые не выполнят KPI по набору добровольцев-контрактников на СВО, пригрозили отставками. Как стало известно URA.RU, тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с главами муниципалитетов в санатории «Гранатовая бухта». «Был дан намек, что лучшие [мэры] будут премированы, а худших ждут ротации при переназначении», — поделился один источник. При этом список аутсайдеров не называют, говорят лишь о муниципалитетах, где с выполнением KPI все более менее хорошо. «Например, Алапаевск и Махнево и другие деревни. У последнего план на год был семь человек, они отправили десять. Выполнение KPI — примерно 150%», — поделился уже второй собеседник. Свердловская область находится в непростом положении по набору контрактников, об этом еще весной на аналогичном совещании с главами заявил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Теме власти уделяют особое внимание, в частности, проводят еженедельные совещания по теме с представителями военных коммесариатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области мэрам, которые не выполнят KPI по набору добровольцев-контрактников на СВО, пригрозили отставками. Как стало известно URA.RU, тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с главами муниципалитетов в санатории «Гранатовая бухта». «Был дан намек, что лучшие [мэры] будут премированы, а худших ждут ротации при переназначении», — поделился один источник. При этом список аутсайдеров не называют, говорят лишь о муниципалитетах, где с выполнением KPI все более менее хорошо. «Например, Алапаевск и Махнево и другие деревни. У последнего план на год был семь человек, они отправили десять. Выполнение KPI — примерно 150%», — поделился уже второй собеседник. Свердловская область находится в непростом положении по набору контрактников, об этом еще весной на аналогичном совещании с главами заявил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Теме власти уделяют особое внимание, в частности, проводят еженедельные совещания по теме с представителями военных коммесариатов.