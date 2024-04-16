Министр: Свердловская область проваливает план по набору контрактников на СВО

Свердловская область серьезно выбивается из графика по набору контрактников для участия в специальной военной операции РФ на Украине. План выполнен лишь на 25%, заявил на закрытом совещании с главами городов областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с деталями встречи.
Она прошла в правительственном санатории «Гранатовая бухта». «Кудрявцев в своем выступлении заявил, что наш регион на последнем месте по УрФО — в 2024 году план по контрактникам закрыт лишь на 25%. Он него даже прозвучало: „Это позор“. Есть муниципалитеты, откуда не призвали вообще ни одного контрактника — например, Пелым (там расположены предприятия „Газпрома“, — прим. URA.RU)», — поделился свидетель. По словам другого очевидца, абсолютные цифры Кудрявцев не приводил. «Это секретная информация, ничего даже на слайды не выводили», — поделился второй источник.
Третий инсайдер добавил, что Кудрявцев вместе с тем понимает, что на градообразующих предприятиях и так не хватает людей. «Но активизироваться все равно надо. Главам [городов] поручено усилить агитационную работу, рассказывать своим землякам о преимуществах службы по контракту, льготах», — сообщил собеседник.
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