Министр: Свердловская область проваливает план по набору контрактников на СВО

16 апреля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Мэров просят активнее вести информационную работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловская область серьезно выбивается из графика по набору контрактников для участия в специальной военной операции РФ на Украине. План выполнен лишь на 25%, заявил на закрытом совещании с главами городов областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с деталями встречи. Она прошла в правительственном санатории «Гранатовая бухта». «Кудрявцев в своем выступлении заявил, что наш регион на последнем месте по УрФО — в 2024 году план по контрактникам закрыт лишь на 25%. Он него даже прозвучало: „Это позор“. Есть муниципалитеты, откуда не призвали вообще ни одного контрактника — например, Пелым (там расположены предприятия „Газпрома“, — прим. URA.RU)», — поделился свидетель. По словам другого очевидца, абсолютные цифры Кудрявцев не приводил. «Это секретная информация, ничего даже на слайды не выводили», — поделился второй источник. Третий инсайдер добавил, что Кудрявцев вместе с тем понимает, что на градообразующих предприятиях и так не хватает людей. «Но активизироваться все равно надо. Главам [городов] поручено усилить агитационную работу, рассказывать своим землякам о преимуществах службы по контракту, льготах», — сообщил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область серьезно выбивается из графика по набору контрактников для участия в специальной военной операции РФ на Украине. План выполнен лишь на 25%, заявил на закрытом совещании с главами городов областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с деталями встречи. Она прошла в правительственном санатории «Гранатовая бухта». «Кудрявцев в своем выступлении заявил, что наш регион на последнем месте по УрФО — в 2024 году план по контрактникам закрыт лишь на 25%. Он него даже прозвучало: „Это позор“. Есть муниципалитеты, откуда не призвали вообще ни одного контрактника — например, Пелым (там расположены предприятия „Газпрома“, — прим. URA.RU)», — поделился свидетель. По словам другого очевидца, абсолютные цифры Кудрявцев не приводил. «Это секретная информация, ничего даже на слайды не выводили», — поделился второй источник. Третий инсайдер добавил, что Кудрявцев вместе с тем понимает, что на градообразующих предприятиях и так не хватает людей. «Но активизироваться все равно надо. Главам [городов] поручено усилить агитационную работу, рассказывать своим землякам о преимуществах службы по контракту, льготах», — сообщил собеседник.