В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с середины ХХ века

В Екатеринбурге 8 октября стало самым теплым днем с 1956 года
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Температура воздуха достигла 21,3 градуса Фото:

В Екатеринбурге 8 октября оказалось самым теплым днем с 1956 года. Среднесуточная температура в этот день достигла 21,3 градуса. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

«8 октября в Екатеринбурге в 16:00 температура была 21,3 градуса, что выше суточного максимума прежних лет. В 1956 году температура составила 20 градусов», — следует из сообщения.

Несмотря на потепление, уже 9 октября в уральскую столицу придет похолодание. Максимальная температура днем поднимется лишь до 5-7 градусов. Атмосферный фронт вызовет днем небольшой дождь, а вечером ожидается мокрый снег.

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В Екатеринбурге 8 октября оказалось самым теплым днем с 1956 года. Среднесуточная температура в этот день достигла 21,3 градуса. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. «8 октября в Екатеринбурге в 16:00 температура была 21,3 градуса, что выше суточного максимума прежних лет. В 1956 году температура составила 20 градусов», — следует из сообщения. Несмотря на потепление, уже 9 октября в уральскую столицу придет похолодание. Максимальная температура днем поднимется лишь до 5-7 градусов. Атмосферный фронт вызовет днем небольшой дождь, а вечером ожидается мокрый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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