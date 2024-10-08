В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с середины ХХ века

Температура воздуха достигла 21,3 градуса
В Екатеринбурге 8 октября оказалось самым теплым днем с 1956 года. Среднесуточная температура в этот день достигла 21,3 градуса. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
«8 октября в Екатеринбурге в 16:00 температура была 21,3 градуса, что выше суточного максимума прежних лет. В 1956 году температура составила 20 градусов», — следует из сообщения.
Несмотря на потепление, уже 9 октября в уральскую столицу придет похолодание. Максимальная температура днем поднимется лишь до 5-7 градусов. Атмосферный фронт вызовет днем небольшой дождь, а вечером ожидается мокрый снег.
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