07 октября 2024

Новый глава Нефтеюганска вступил в должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Чекунов вступил в должность главы Нефтеюганска
Юрий Чекунов вступил в должность главы Нефтеюганска Фото:

Новый мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов официально вступил в должность. Во время торжественной инаугурации он пообещал сделать город лучшим.  Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.

«Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене. Вы доверили мне ответственную работу руководства таким замечательным городом. Сделаем наш город лучшим» — прокомментировал Чекунов.

Ранее URA.RU писало, что мэром Нефтеюганска стал Юрий Чекунов. Его кандидатуру единогласно поддержала городская дума.

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Новый мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов официально вступил в должность. Во время торжественной инаугурации он пообещал сделать город лучшим.  Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале. «Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене. Вы доверили мне ответственную работу руководства таким замечательным городом. Сделаем наш город лучшим» — прокомментировал Чекунов. Ранее URA.RU писало, что мэром Нефтеюганска стал Юрий Чекунов. Его кандидатуру единогласно поддержала городская дума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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