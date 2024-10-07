Новый глава Нефтеюганска вступил в должность

Юрий Чекунов вступил в должность главы Нефтеюганска
Новый мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов официально вступил в должность. Во время торжественной инаугурации он пообещал сделать город лучшим. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.
«Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене. Вы доверили мне ответственную работу руководства таким замечательным городом. Сделаем наш город лучшим» — прокомментировал Чекунов.
Ранее URA.RU писало, что мэром Нефтеюганска стал Юрий Чекунов. Его кандидатуру единогласно поддержала городская дума.
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