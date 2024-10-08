Россияне получили новую платформу для бронирования отелей

Сервис «Авито Путешествия» запустил функцию бронирования отелей по всей России. Об этом представители компании рассказали изданию «Ведомости». Сейчас на платформе представлены номера в более чем 13 тысячах гостиниц.
«Забронировать номер на платформе можно, в том числе в таких отелях, как „Националь“, „Хилтон Ленинградская“, Moscow Marriott Imperial Plaza, „Метрополь“, „Сафмар Аврора Люкс“ (бывший „Мариотт Ройал Аврора“), The Carlton, Moscow (бывший Ritz-Carlton). Оплата гостиничного номера происходит посредством сервиса „Авито“», — указано на сайте издания.
Отменить бронь можно также на сайте сервиса. Отмечается, что раньше на платформе была доступна только краткосрочная аренда квартир и домов.
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