Россияне получили новую платформу для бронирования отелей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оплатить номер и отменить бронь можно на сайте платформы
Оплатить номер и отменить бронь можно на сайте платформы Фото:

Сервис «Авито Путешествия» запустил функцию бронирования отелей по всей России. Об этом представители компании рассказали изданию «Ведомости». Сейчас на платформе представлены номера в более чем 13 тысячах гостиниц.

«Забронировать номер на платформе можно, в том числе в таких отелях, как „Националь“, „Хилтон Ленинградская“, Moscow Marriott Imperial Plaza, „Метрополь“, „Сафмар Аврора Люкс“ (бывший „Мариотт Ройал Аврора“), The Carlton, Moscow (бывший Ritz-Carlton). Оплата гостиничного номера происходит посредством сервиса „Авито“», — указано на сайте издания.

Отменить бронь можно также на сайте сервиса. Отмечается, что раньше на платформе была доступна только краткосрочная аренда квартир и домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис «Авито Путешествия» запустил функцию бронирования отелей по всей России. Об этом представители компании рассказали изданию «Ведомости». Сейчас на платформе представлены номера в более чем 13 тысячах гостиниц. «Забронировать номер на платформе можно, в том числе в таких отелях, как „Националь“, „Хилтон Ленинградская“, Moscow Marriott Imperial Plaza, „Метрополь“, „Сафмар Аврора Люкс“ (бывший „Мариотт Ройал Аврора“), The Carlton, Moscow (бывший Ritz-Carlton). Оплата гостиничного номера происходит посредством сервиса „Авито“», — указано на сайте издания. Отменить бронь можно также на сайте сервиса. Отмечается, что раньше на платформе была доступна только краткосрочная аренда квартир и домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...