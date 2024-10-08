В Тюмени откроется первый магазин немецкого бренда детской одежды Play today

08 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Магазин рассчитан на детей от 0 до 14 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени откроется первый первый магазин немецкого бренда одежды Play today. Он специализируется на продаже детской одежды и обуви. Информация об этом размещена в торговом центре, где и будет располагаться шоурум. «Play today. Скоро открытие», — такая информация указана на баннере в тюменском ТРЦ, где и будет располагаться магазин. Там также отмечено, что в настоящий момент ведется поиск сотрудников. Точная дата открытия пока не анонсирована. Бренд Play today представляет одежду и обувь для детей от 0 до 14 лет. Помимо Тюмени он представлен в Екатеринбурге и Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени откроется первый первый магазин немецкого бренда одежды Play today. Он специализируется на продаже детской одежды и обуви. Информация об этом размещена в торговом центре, где и будет располагаться шоурум. «Play today. Скоро открытие», — такая информация указана на баннере в тюменском ТРЦ, где и будет располагаться магазин. Там также отмечено, что в настоящий момент ведется поиск сотрудников. Точная дата открытия пока не анонсирована. Бренд Play today представляет одежду и обувь для детей от 0 до 14 лет. Помимо Тюмени он представлен в Екатеринбурге и Челябинске.