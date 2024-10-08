В Тюмени откроется первый магазин немецкого бренда детской одежды Play today

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Магазин Point на ул. Хохрякова. Екатеринбург, одежда, детская одежда, обувь
Магазин рассчитан на детей от 0 до 14 лет Фото:

В Тюмени откроется первый первый магазин немецкого бренда одежды Play today. Он специализируется на продаже детской одежды и обуви. Информация об этом размещена в торговом центре, где и будет располагаться шоурум.

«Play today. Скоро открытие», — такая информация указана на баннере в тюменском ТРЦ, где и будет располагаться магазин.

Там также отмечено, что в настоящий момент ведется поиск сотрудников. Точная дата открытия пока не анонсирована.

Бренд Play today представляет одежду и обувь для детей от 0 до 14 лет. Помимо Тюмени он представлен в Екатеринбурге и Челябинске.

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В Тюмени откроется первый первый магазин немецкого бренда одежды Play today. Он специализируется на продаже детской одежды и обуви. Информация об этом размещена в торговом центре, где и будет располагаться шоурум. «Play today. Скоро открытие», — такая информация указана на баннере в тюменском ТРЦ, где и будет располагаться магазин. Там также отмечено, что в настоящий момент ведется поиск сотрудников. Точная дата открытия пока не анонсирована. Бренд Play today представляет одежду и обувь для детей от 0 до 14 лет. Помимо Тюмени он представлен в Екатеринбурге и Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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