Якушев: ЕР отправит в Белгородскую область 35 тонн гумпомощи. Видео

08 октября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Волонтеры партии ЕР направят в Белгородскую область 5000 гуманитарных наборов Фото: Илья Московец © URA.RU Волонтеры из партии «Единая Россия» в ближайшее время организуют отправку пяти тысяч продуктовых наборов для жителей эвакуированных российских территорий, граничащих с Украиной, в частности — Белгородскую область. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Общий вес гуманитарного груза составляет 35 тысяч тонн. «Сегодня привезли несколько тонн консервов, муки, масла, круп. Более 35 тонн в общей сложности. Все, что входит в базовые продуктовые наборы. Уже с завтрашнего дня ребята начнут развозить их как в ПВР, так и тем, кто живет в различных муниципалитетах Белгородской области. Также решаем вопрос с обеспечением людей теплой одеждой — такой запрос сейчас есть, обязательно закроем и его, чтобы люди ни в чем не нуждались. По всем возникающим потребностям всегда на связи с секретарем нашего регионального отделения, губернатором Вячеславом Гладковым», — сказал Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Врио секретаря Генсовета подчеркнул, что помощь жителям приграничных регионов оказывается постоянно. Только за последний год в распределительный центр «Единой России» поступило свыше двух тысяч тонн продуктов жизненной необходимости. Помощь оказывается жителям Белгородской, Харьковской областей и другим территориям. Как рассказал депутат Госдумы Артем Туров, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Белгородской области, наибольшую гуманитарную поддержку за последнее время оказали в Смоленской и Владимирской областях. Региональные отделения партии в этих регионах помогали собирать гуманитарную помощь нуждающимся. «Коллеги оперативно откликнулись», — заявил Туров. Помимо материальной поддержки оказывается и психологическая, а также юридическая помощь. Региональные отделения партии работают с соответствующими запросами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры из партии «Единая Россия» в ближайшее время организуют отправку пяти тысяч продуктовых наборов для жителей эвакуированных российских территорий, граничащих с Украиной, в частности — Белгородскую область. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Общий вес гуманитарного груза составляет 35 тысяч тонн. «Сегодня привезли несколько тонн консервов, муки, масла, круп. Более 35 тонн в общей сложности. Все, что входит в базовые продуктовые наборы. Уже с завтрашнего дня ребята начнут развозить их как в ПВР, так и тем, кто живет в различных муниципалитетах Белгородской области. Также решаем вопрос с обеспечением людей теплой одеждой — такой запрос сейчас есть, обязательно закроем и его, чтобы люди ни в чем не нуждались. По всем возникающим потребностям всегда на связи с секретарем нашего регионального отделения, губернатором Вячеславом Гладковым», — сказал Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Врио секретаря Генсовета подчеркнул, что помощь жителям приграничных регионов оказывается постоянно. Только за последний год в распределительный центр «Единой России» поступило свыше двух тысяч тонн продуктов жизненной необходимости. Помощь оказывается жителям Белгородской, Харьковской областей и другим территориям. Как рассказал депутат Госдумы Артем Туров, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Белгородской области, наибольшую гуманитарную поддержку за последнее время оказали в Смоленской и Владимирской областях. Региональные отделения партии в этих регионах помогали собирать гуманитарную помощь нуждающимся. «Коллеги оперативно откликнулись», — заявил Туров. Помимо материальной поддержки оказывается и психологическая, а также юридическая помощь. Региональные отделения партии работают с соответствующими запросами.