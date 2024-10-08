Госинспекция труда раскрыла причину взрыва на месторождении в ХМАО, где погибли 6 человек

В ХМАО завершили расследование смертельного взрыва на месторождении под Талинкой
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Во время взрыва на месторождении под Талинкой погибли шесть человек
Во время взрыва на месторождении под Талинкой погибли шесть человек Фото:

Госинспекция труда в ХМАО завершила расследование взрыва на нефтяном месторождении под Талинкой, в результате которого в 2023 году погибли шесть человек. Причиной происшествия названа плохая организация производственных работ.

«Несчастный случай произошел на территории кустовой площадки Талинского лицензионного участка, эксплуатирующая организация ООО „Няганьнефть“. В результате взрыва компонентов газо-паровоздушной смеси произошел пожар. Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины», — следует из сообщения, опубликованного на сайте окружной госинспекции труда.

Инспекторы также установили ответственных за нарушения на производстве лиц. Решение в отношении виновных примут следователи.

Взрыв на Талинском нефтяном месторождении прогремел в августе 2023 года. Шесть из семи человек, находившихся там, погибли.

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Госинспекция труда в ХМАО завершила расследование взрыва на нефтяном месторождении под Талинкой, в результате которого в 2023 году погибли шесть человек. Причиной происшествия названа плохая организация производственных работ. «Несчастный случай произошел на территории кустовой площадки Талинского лицензионного участка, эксплуатирующая организация ООО „Няганьнефть“. В результате взрыва компонентов газо-паровоздушной смеси произошел пожар. Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины», — следует из сообщения, опубликованного на сайте окружной госинспекции труда. Инспекторы также установили ответственных за нарушения на производстве лиц. Решение в отношении виновных примут следователи. Взрыв на Талинском нефтяном месторождении прогремел в августе 2023 года. Шесть из семи человек, находившихся там, погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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