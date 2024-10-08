Госинспекция труда раскрыла причину взрыва на месторождении в ХМАО, где погибли 6 человек

Госинспекция труда в ХМАО завершила расследование взрыва на нефтяном месторождении под Талинкой, в результате которого в 2023 году погибли шесть человек. Причиной происшествия названа плохая организация производственных работ.
«Несчастный случай произошел на территории кустовой площадки Талинского лицензионного участка, эксплуатирующая организация ООО „Няганьнефть“. В результате взрыва компонентов газо-паровоздушной смеси произошел пожар. Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины», — следует из сообщения, опубликованного на сайте окружной госинспекции труда.
Инспекторы также установили ответственных за нарушения на производстве лиц. Решение в отношении виновных примут следователи.
Взрыв на Талинском нефтяном месторождении прогремел в августе 2023 года. Шесть из семи человек, находившихся там, погибли.
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