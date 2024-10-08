Губернатор ХМАО Руслан Кухарук запустил активную стадию смены правительства округа. Он приглашает к себе на разговор подчиненных и делает объявление об их дальнейших карьерных перспективах, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«Кухарук запустил активную стадию смены правительства округа. Он приглашает на беседу подчиненных небольшими группами. Варианта два. Либо чиновнику сообщается о прекращении трудовых отношений, либо о том, что он попадает в новый состав окружного правительства. Ожидается, что в таком формате о своем будущем узнают все вице-губернаторы и главы департаментов», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского. Он возглавлял департамент с 2016 года.
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