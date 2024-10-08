Челябинец едва не погиб на пожаре в квартире жилого дома

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Причины пожара пока неизвестны
Причины пожара пока неизвестны Фото:

Житель пятого этажа многоквартирного дома в Советском районе Челябинска едва не стал жертвой пожара, который вспыхнул в его квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона, пострадавший мужчина был госпитализирован.

«Возгорание в квартире произошло на пятом этаже. Оно было локализовано. Звеном газодымозащитной службы спасен человек. Мужчина передан работникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, в квартире горели вещи на площади десяти квадратных метров. Подробности произошедшего уточняются.

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Житель пятого этажа многоквартирного дома в Советском районе Челябинска едва не стал жертвой пожара, который вспыхнул в его квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона, пострадавший мужчина был госпитализирован. «Возгорание в квартире произошло на пятом этаже. Оно было локализовано. Звеном газодымозащитной службы спасен человек. Мужчина передан работникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, в квартире горели вещи на площади десяти квадратных метров. Подробности произошедшего уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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