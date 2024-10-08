Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова

Таганский суд Москвы решил оштрафовать главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей. Штраф наложен в связи с нарушением административного законодательства, касающегося злоупотребления свободой средств массовой информации. Детали инцидента не раскрываются. Светлана Маслякова — вдова ведущего КВН Александра Маслякова.
«Главный редактор „КВН ТВ“ Светлана Маслякова оштрафована на 4 тысячи рублей по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ», — передает РБК. Журналисты ссылаются на решение Таганского суда.
Светлана Маслякова — вдова известного телеведущего Александра Маслякова. Он скончался 8 сентября текущего года.
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Таганский суд Москвы решил оштрафовать главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей. Штраф наложен в связи с нарушением административного законодательства, касающегося злоупотребления свободой средств массовой информации. Детали инцидента не раскрываются. Светлана Маслякова — вдова ведущего КВН Александра Маслякова. «Главный редактор „КВН ТВ“ Светлана Маслякова оштрафована на 4 тысячи рублей по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ», — передает РБК. Журналисты ссылаются на решение Таганского суда. Светлана Маслякова — вдова известного телеведущего Александра Маслякова. Он скончался 8 сентября текущего года.