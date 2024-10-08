Суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова

08 октября 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Светлану Маслякову оштрафовали на 4 тысячи рублей по административной статье Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Таганский суд Москвы решил оштрафовать главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей. Штраф наложен в связи с нарушением административного законодательства, касающегося злоупотребления свободой средств массовой информации. Детали инцидента не раскрываются. Светлана Маслякова — вдова ведущего КВН Александра Маслякова. «Главный редактор „КВН ТВ“ Светлана Маслякова оштрафована на 4 тысячи рублей по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ», — передает РБК. Журналисты ссылаются на решение Таганского суда. Светлана Маслякова — вдова известного телеведущего Александра Маслякова. Он скончался 8 сентября текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы решил оштрафовать главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей. Штраф наложен в связи с нарушением административного законодательства, касающегося злоупотребления свободой средств массовой информации. Детали инцидента не раскрываются. Светлана Маслякова — вдова ведущего КВН Александра Маслякова. «Главный редактор „КВН ТВ“ Светлана Маслякова оштрафована на 4 тысячи рублей по административной статье о злоупотреблении свободой СМИ», — передает РБК. Журналисты ссылаются на решение Таганского суда. Светлана Маслякова — вдова известного телеведущего Александра Маслякова. Он скончался 8 сентября текущего года.