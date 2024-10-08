Чимаев оценил призыв Ахмата Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA

Боец Хамзат Чимаев поддержал призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова к чеченским бойцам отказаться от участия в поп-MMA. Это следует из его реакции в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещенной)
Чимаев разместил смайл в виде поднятого вверх указательного пальца. Так он прокомментировал символическим знаком поддержки пост министра.
Ахмат Кадыров ранее выразил озабоченность по поводу поведения бойцов поп-MMA, указывая на нецензурную речь и непристойное поведение. Это, по его мнению, порочит честь чеченского народа и мусульманскую общину.
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