08 октября 2024

Чимаев оценил призыв Ахмата Кадырова к чеченским бойцам уйти из поп-MMA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чимаев поддержал Ахмата Кадырова по вопросу поп-ММА
Чимаев поддержал Ахмата Кадырова по вопросу поп-ММА Фото:

Боец Хамзат Чимаев поддержал призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова к чеченским бойцам отказаться от участия в поп-MMA. Это следует из его реакции в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещенной)

Чимаев разместил смайл в виде поднятого вверх указательного пальца. Так он прокомментировал символическим знаком поддержки пост министра.

Ахмат Кадыров ранее выразил озабоченность по поводу поведения бойцов поп-MMA, указывая на нецензурную речь и непристойное поведение. Это, по его мнению, порочит честь чеченского народа и мусульманскую общину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец Хамзат Чимаев поддержал призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова к чеченским бойцам отказаться от участия в поп-MMA. Это следует из его реакции в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещенной) Чимаев разместил смайл в виде поднятого вверх указательного пальца. Так он прокомментировал символическим знаком поддержки пост министра. Ахмат Кадыров ранее выразил озабоченность по поводу поведения бойцов поп-MMA, указывая на нецензурную речь и непристойное поведение. Это, по его мнению, порочит честь чеченского народа и мусульманскую общину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...