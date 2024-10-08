Бывший адъютант Куйвашева стал его «правой рукой»

Иван Детченя назначен полновесным замгубернатора-руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области, избавившись от приставки «и. о.». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному кабмину.
По его словам, о кадровом решении было объявлено на одном из совещаний 8 октября. «В новом статусе Детченя работает с 9 октября», — уточнил он. Исполняющим обязанности замгубернатора Детченя стал в конце прошлой недели — после отставки Валерия Чайникова, у которого Детченя работал заместителем с 2021 года. Чайников, пожертвовавший должностью ради сына, стал советником Куйвашева «по особым поручениям».
Ивану Детчене 37 лет, про него говорят, что он сын давнего приятеля главы региона. В 2016—2018 годах Детченя был помощником Куйвашева, потом его перевели на должность замминистра международных и внешнеэкономических связей региона.
Детченя отныне ведает графиком Куйвашева, подготовкой важнейших переговоров с его участием, материалов к совещаниям. И всех ключевых кадровых решений.
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