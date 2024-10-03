Самый доверенный зам Куйвашева собрал коллег на прощальный фуршет

Свердловский замгубернатора Валерий Чайников, работавший в правительстве с 2018 года, прощается с коллегами перед отставкой. Тех, с кем работал чаще всего, он собрал у себя в кабинете, рассказал URA.RU источник.
«Никакой помпезности, скромный фуршет в кабинете с самыми приятными коллегами», — поделился собеседник. 65-летний Чайников, по предварительным данным, станет советником губернатора Евгения Куйвашева на ставке, анонсировал ранее источник агентства. При этом другой осведомленный собеседник указывает, что этот сценарий под угрозой срыва.
О том, что Чайников может покинуть пост в ближайшее время, URA.RU сообщило 22 сентября. Преемником Чайникова называют его молодого заместителя Ивана Детченю.
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