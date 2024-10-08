Водитель на авто сбил пешеходов на "зебре"
В Сургуте (ХМАО) вечером 8 октября водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение.
«Водитель микроавтобуса сбил двух женщин на зебре. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». ДТП произошло на улице Индустриальной. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!