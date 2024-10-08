08 октября 2024

В ХМАО водитель микроавтобуса сбил двух пешеходов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на авто сбил пешеходов на "зебре"
Водитель на авто сбил пешеходов на "зебре" Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 8 октября водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение.

«Водитель микроавтобуса сбил двух женщин на зебре. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». ДТП произошло на улице Индустриальной. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) вечером 8 октября водитель микроавтобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. По сообщениям очевидцев, пострадавших госпитализировали в медучреждение. «Водитель микроавтобуса сбил двух женщин на зебре. Пострадавшие госпитализированы в больницу», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». ДТП произошло на улице Индустриальной. На месте работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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