08 октября 2024

Блинкен отменил визит к Зеленскому на «Рамштайн» из-за Байдена

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Блинкен не поедет в Германию из-за переноса визита Байдена
Блинкен не поедет в Германию из-за переноса визита Байдена Фото:
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Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию на встречу «Рамштайн» из-за переноса визита президента США Джо Байдена. Об этом сообщило агентство DPA.

«Блинкен отменил запланированную на этой неделе поездку в Германию после того, как Байден заявил, что откладывает запланированный визит из-за урагана Милтон», — рассказало DPA, публикацию которой передает агрегатор Yahoo. Теперь госсекретарь вернется в Штаты после поездки в Лаос на встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В ходе встречи «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский собирался представить партнерам свой «план победы». Байден отменил поездку в Германию из-за необходимости подготовиться к урагану «Милтон», который, как ожидается, в ближайшие дни достигнет Флориды.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию на встречу «Рамштайн» из-за переноса визита президента США Джо Байдена. Об этом сообщило агентство DPA. «Блинкен отменил запланированную на этой неделе поездку в Германию после того, как Байден заявил, что откладывает запланированный визит из-за урагана Милтон», — рассказало DPA, публикацию которой передает агрегатор Yahoo. Теперь госсекретарь вернется в Штаты после поездки в Лаос на встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В ходе встречи «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский собирался представить партнерам свой «план победы». Байден отменил поездку в Германию из-за необходимости подготовиться к урагану «Милтон», который, как ожидается, в ближайшие дни достигнет Флориды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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