Блинкен отменил визит к Зеленскому на «Рамштайн» из-за Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию на встречу «Рамштайн» из-за переноса визита президента США Джо Байдена. Об этом сообщило агентство DPA.
«Блинкен отменил запланированную на этой неделе поездку в Германию после того, как Байден заявил, что откладывает запланированный визит из-за урагана Милтон», — рассказало DPA, публикацию которой передает агрегатор Yahoo. Теперь госсекретарь вернется в Штаты после поездки в Лаос на встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В ходе встречи «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский собирался представить партнерам свой «план победы». Байден отменил поездку в Германию из-за необходимости подготовиться к урагану «Милтон», который, как ожидается, в ближайшие дни достигнет Флориды.
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