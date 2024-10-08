В Кургане сотрудники МЧС спасли 11 человек на пожаре. Фото, видео

09 октября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве. Пожар был в квартире пятиэтажки telegram-канал «МЧС Курганской области» Фото: Пожарные спасли домашних питомцев telegram-канал «МЧС Курганской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве.