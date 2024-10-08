08 октября 2024

В Кургане сотрудники МЧС спасли 11 человек на пожаре. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Спасатели потушили пожар Фото:

Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве.

Пожар был в квартире пятиэтажки
Пожар был в квартире пятиэтажки
Фото:
Пожарные спасли домашних питомцев
Пожарные спасли домашних питомцев
Фото:

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Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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