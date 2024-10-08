Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве.
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Пожарные спасли 11 человек из дома, где горела квартира. Пожар произошел 8 октября вечером на улице Озерной в Кургане. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сотрудники МЧС России на пожаре спасли 11 человек, из них два ребенка. Еще шесть человек были эвакуированы, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Озерная», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным МЧС, спасатели вынесли кошечку из горящей квартиры, а также черепашку и две собаки — с верхних этажей дома. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования или электросети, отметили в ведомстве.