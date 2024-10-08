Пермский блогер Савочкин стал участником шоу про выживание богатых в деревне

09 октября 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Блогера отправили выживать в деревню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер из Перми Андрей Савочкин снялся в телешоу, в котором люди, привыкшие к гламурной и роскошной жизни, оказываются в деревне. Там они пытаются выжить, зарабатывая себе деньги на хлеб тяжелым трудом. Об этом снят один из выпусков на телеканале «ТНТ». «Я бы мог просто кушать, лежать, наслаждаться московской жизнью, но подумал, что не хочу так. Мне очень скучно сидеть на одном месте, поэтому и пришел на телепроект „Первые на деревне“», — передает издание «59.RU» слова Савочкина. Блогер сообщил коллегам по проекту, что родился в Перми, но затем переехал в Москву. Савочкин подчеркнул, что в столице занимался креативной и научной деятельностью. Он добавил, что ему исполнился 21 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер из Перми Андрей Савочкин снялся в телешоу, в котором люди, привыкшие к гламурной и роскошной жизни, оказываются в деревне. Там они пытаются выжить, зарабатывая себе деньги на хлеб тяжелым трудом. Об этом снят один из выпусков на телеканале «ТНТ». «Я бы мог просто кушать, лежать, наслаждаться московской жизнью, но подумал, что не хочу так. Мне очень скучно сидеть на одном месте, поэтому и пришел на телепроект „Первые на деревне“», — передает издание «59.RU» слова Савочкина. Блогер сообщил коллегам по проекту, что родился в Перми, но затем переехал в Москву. Савочкин подчеркнул, что в столице занимался креативной и научной деятельностью. Он добавил, что ему исполнился 21 год.