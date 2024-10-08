CNN представил список оружия, необходимого для плана победы Зеленского

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список имеющегося у штатов вооружения, которое в теории может помочь Украине в конфликте с Россией. В список вошли мощные ракеты и системы связи для пересечения боевого контакта.
«Этот список является ключевой частью „плана победы“ Зеленского для победы в конфликте», — приводит данные военных CNN. В список вошли Joint Air-to-Surface Standoff Missile, тип крылатой ракеты воздушного базирования. И система связи, известная как Link 16 — сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая должна обеспечить более бесшовную связь между боевыми системами.
Link 16, по информации издания, может быть полезна для управления воздушной и противоракетной обороной. Источник канала подчеркнул, что Украина неоднократно просила у США и ракеты, и системы связи.
Однако в его списке не объясняется, почему США не предоставили системы, которые могли бы быть полезны для Украины. CNN подчеркивает, что ранее официальные лица Соединенных Штатов выражали обеспокоенность по поводу попадания чувствительных американских технологий в руки России.
7 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев опубликует так называемый «план победы» после его усиления. Однако к его непубличному варианту уже появились претензии — подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что план Зеленского лишён смысла и противоречив по своей природе, передает RT.
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