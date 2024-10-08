В Реже (Свердловская область) 4 октября пропал 41-летний Андрей Анчутин. У мужчины есть особенности здоровья — он плохо говорит и может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он также не сможет позаботиться о себе самостоятельно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Андрей Анчутин пропал днем 4 октября 2024 года — вышел погулять и домой не вернулся. Последний раз его видели около 12:00, он шел мимо автозаправки по Режевской трассе в сторону города Екатеринбурга. Из-за особенностей здоровья мужчина плохо говорит, может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он не сможет позаботиться о себе самостоятельно, и очень важно помочь ему вернуться к близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры просят всех водителей, проезжавших 4 октября с 13:00 до 19:00 по трассе Реж — Екатеринбург, просмотреть записи видеорегистраторов. На камеру мог попасть пропавший Анчутин. Если вы заметите похожего мужчину, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или инфоргам 8 953 053 04 83 (Екатерина) и 8 953 608 47 76 (Юлия).
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