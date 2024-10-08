08 октября 2024

«Не сможет позаботиться о себе»: в Реже пропал мужчина, не понимающий, где он находится. Фото

В Реже пропал мужчина с особенностями здоровья, не понимающий, где он находится
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Анчутин пропал 4 октября (архивное фото)
Андрей Анчутин пропал 4 октября (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) 4 октября пропал 41-летний Андрей Анчутин. У мужчины есть особенности здоровья — он плохо говорит и может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он также не сможет позаботиться о себе самостоятельно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Андрей Анчутин пропал днем 4 октября 2024 года — вышел погулять и домой не вернулся. Последний раз его видели около 12:00, он шел мимо автозаправки по Режевской трассе в сторону города Екатеринбурга. Из-за особенностей здоровья мужчина плохо говорит, может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он не сможет позаботиться о себе самостоятельно, и очень важно помочь ему вернуться к близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры просят всех водителей, проезжавших 4 октября с 13:00 до 19:00 по трассе Реж — Екатеринбург, просмотреть записи видеорегистраторов. На камеру мог попасть пропавший Анчутин. Если вы заметите похожего мужчину, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или инфоргам 8 953 053 04 83 (Екатерина) и 8 953 608 47 76 (Юлия).

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В Реже (Свердловская область) 4 октября пропал 41-летний Андрей Анчутин. У мужчины есть особенности здоровья — он плохо говорит и может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он также не сможет позаботиться о себе самостоятельно, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Андрей Анчутин пропал днем 4 октября 2024 года — вышел погулять и домой не вернулся. Последний раз его видели около 12:00, он шел мимо автозаправки по Режевской трассе в сторону города Екатеринбурга. Из-за особенностей здоровья мужчина плохо говорит, может не осознавать, что ему нужно вернуться домой. Он не сможет позаботиться о себе самостоятельно, и очень важно помочь ему вернуться к близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры просят всех водителей, проезжавших 4 октября с 13:00 до 19:00 по трассе Реж — Екатеринбург, просмотреть записи видеорегистраторов. На камеру мог попасть пропавший Анчутин. Если вы заметите похожего мужчину, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или инфоргам 8 953 053 04 83 (Екатерина) и 8 953 608 47 76 (Юлия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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